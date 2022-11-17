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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Türk asıllı Dan Barlaser'e yakın takip!

Sarı kırmızılı yönetim, orta saha rotasyonunu genişletmek için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom Rotherham'da forma giyen ve 20 maçta 8 gollük katkı yapan Türk asıllı orta saha için scout ekibi bir rapor hazırladı. Okan Buruk'a teslim etti. (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Galatasaray, sezona istediği gibi başlayamamıştı.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Sarı-kırmızılı ekip sonradan açıldı ve Dünya Kupası öncesi üst sıralara tırmandı.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Aslan, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yoluna devam ediyor.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Cimbom ligin ilk 14 haftasında bay geçtiği hafta ile 13 karşılaşmaya çıktı.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Bu mücadelelerde toplamda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Galatasaray, yerli rotasyonu için kollarını sıvadı.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Yönetim, Türk asıllı oyuncuları takip ediyor.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Son dönemde Türkiye'ye geleceği iddia edilen ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen bir isim Scout ekibinin dikkatini çekti.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

O ismin, Newcastle'da oynarken "Gökhan Gönül'ü kesecek" adam diye lanse edilen Dan Barlaser olduğu öğrenildi.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Futbolcu şu an Championship takımlarından Rotherham'da forma giyiyor.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

20 maçta 2 gol, 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Barlaser'in Rotherham gibi mütevazı bir takımda yaptıkları scout ekibi, tarafından Okan Buruk'a aktarıldı.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Newcastle doğumlu, Türk asıllı futbolcu için Buruk'un kararına göre harekete geçilecek.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Dan Barlaser 2 Ekim 2020'de Newcastle'dan Rotherham'a transfer oldu.

Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip! Scout raporu Buruk'a

Barlaser'in sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması da transferinin bitme olasılığını yükseltiyor.

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