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Kurtarıcı oldular

Emre, Sacha Boey, Barış Alper ve Emin Bayram müthiş bir çıkışa imza atıp yerini sağlama aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Kurtarıcı oldular

Galatasaray, Süper Lig'in ilk bölümünün son dönemecinde tam anlamıyla ayağa kalktı. Karagümrük ve Beşiktaş'ın ardından Başakşehir'i de mağlup ederek Fenerbahçe'nin ensesine yapıştı. Galatasaray'ı bu dönemeçte ayakta tutanlar ise sezon başında gönderilmesi planlanan Emre Taşdemir, Sacha Boey, Barış Alper ve Emin Bayram'dı.

Emre Taşdemir: Sezon başında hazırlık kampına götürülmedi. Kadroda düşünülmediği kendisine iletildi ve rezerv takıma gönderildi. Ancak Van Aanholt'u sollayıp formayı kaptı.

Sacha Boey: Sezon başında yapılan hazırlık kampına götürülmedi. Kendi başına çalıştı. Monza ile görüşmelerde imzalar atılacakken Dubois sakatlanınca kadroya alındı. Şimdi Dubois yedek ve uzun sürede böyle devam edecek gibi...

Barış Alper: Okan Buruk, Emre Kılınç'ın kalmasını, Barış Alper'in kiralanmasını istedi. Rusya'nın Kyrylia takımına transferi için anlaşıldı. Rashica gelince forma umudu kalmayan Emre Kılınç, "Bırakın beni" deyince Barış Alper kaldı.

Emin Bayram: Geçen sezon Boluspor'a gönderildi. Bu sezonda kiralanması gündemdeydi. Ancak yabancı kuralı yüzünden takımda tutuldu.. Defansta ihtiyaç olduğunda çıkıp 40 yıllık Galatasaraylı gibi sahada başarıyla görev yaptı.

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