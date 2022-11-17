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Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'da flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, Kosovalı futbolcunun bonservisini almak için stratejik hamle yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:16
Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisini alma konusunda kararlı.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Ancak masaya ocak ayında oturmayacak.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Sarı-kırmızılılar, Norwich'in performansını ve ligdeki durumunu yakından takip edip doğru zamanda hamlesini yapacak.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Kosovalı futbolcunun performansından çok memnun olan sarı kırmızılılar, masaya daha güçlü oturmak ve bonservis maliyetini 6-7 milyon Euro bandına düşürmek adına Norwich City'nin kapısını haziran ayında çalacak.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

PERFORMANSI İLE HAYRAN BIRAKTI

Galatasaray , transferin son günü kiraladığı Rashica'nın kontratına satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istedi.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Ancak Norwich'in istediği opsiyon 15 milyon Euro oldu.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

İngilizler teminat mektubu da talep edince transferin yetişmesi adına satın alma bedeli pas geçildi.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Rashica sergilediği performansla yönetimi de teknik heyeti de büyüledi.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Galatasaray, Kosovalı futbolcunun bonservisini almaya karar verdi.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Sarı-kırmızılılar, bu takdirde futbolcunun da Galatasaray'da oynama isteği ve Norwich'in de Premier Lig'de yer alamaması halinde Rashica için bonservisi 6-7 milyon Euro bandına düşürüp işi bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Kosovalı kanat oyuncusu Rashica'ya 15 milyon Euro değer biçiliyor.

Galatasaray'dan Milot Rashica için stratejik hamle! Doğru zamanda...

Kosovalı futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 7 lig maçına çıkarken özellikle son haftalarda büyük beğeni topladı.

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