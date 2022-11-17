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Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yusuf Demir için karar verildi. Sarı-kırmızılılar genç oyuncudan ümidini kesmezken, teknik direktör Okan Buruk'un da Dünya Kupası arasında oyuncuyla özel olarak ilgileneceği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:50
Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve zorlu Başakşehir maçını 7-0'lık gibi bir tarihi skorla geçen Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli girdi.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

27 puanla Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Galatasaray zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Sezon başında gol yollarında sıkıntılar yaşana sarı-kırmızılı takım son 3 maçında 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ

Galatasaray tarafından transferin son günü 6 milyon Euro bonservis karşılığında Rapid Wien'den 4 yıllığına transfer edilen Yusuf Demir için işler yolunda gitmedi.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Önce +3 yerli kuralına takılan Yusuf, sonrasında yaşadığı sakatlıkla forma rekabetinde geri düştü.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Galatasaray'da çok oynama şansı bulamayan 19 yaşındaki yeteneği, birçok Avrupa kulübü kiralamak istiyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcu Demir'den ümidini henüz kesmedi.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

AVUSTURYA'YI SEÇTİĞİ İÇİN YABANCI SAYILIYOR

Sabah'ın haberine göre Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel olarak ilgilenecek ve 2003 doğumlu yıldız adayını ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Icardi ve Rashica gibi isimleri zamanla takımın bankosu haline getiren Buruk, Kazımcan ve Emre Taşdemir'i de kazandı.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Teknik heyetin lige verilen aradaki mesaisi 19 yaşındaki yıldıza olacak. Yönetim cephesinde, genç hücum oyuncusuna yeni transfer gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Süper Lig'de yerli statüsünde sayılmıyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında...

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

İdmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Yusuf Demir'in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

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