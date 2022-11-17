Bardakcı: Şampiyon olacağız

Abdülkerım Bardakcı, Galatasaray forması altında şampiyon olmayı çok istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu belirten başarılı futbolcu, "Bu sezon şampiyon olup, Galatasaray taraftarını mutlu edeceğiz" diye konuştu.
Abdülkerım Bardakcı, Galatasaray forması altında şampiyon olmayı çok istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu belirten başarılı futbolcu, "Bu sezon şampiyon olup, Galatasaray taraftarını mutlu edeceğiz" diye konuştu.