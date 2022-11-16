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Şampiyon olacağız

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcuları Muslera ve Torreira, Dünya Kupası’nda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Şampiyon olacağız
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcuları Muslera ve Torreira, Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. GS TV'ye açıklamalarda bulunan ikiliden Muslera "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum. En yüksek noktaya gelebilmeyi istiyoruz. Bu futbol dünyasında kazanabileceğiniz en önemli kupa. Dört yıldız var bizde. 1950'den beri kazanamadık fakat çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bütün hayallerimiz bunu tekrar kazanma odaklı" diye konuştu. NANDO ayrıca "Türkiye'den de destek hissedeceğimizi biliyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Bu desteği hissederek oynamak bize çok mutluluk verecek" şeklinde konuştu. Torreira da turnuvada mücadele etmek için sabırsızlandığını belirtip "26 kişinin içinde olmak çok özel bir durum. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacağım. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Muslera ile birlikte olmaktan da çok mutluyum. G.Saray'da da birlikte olmamız ayrı bir değer katıyor" dedi.
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