Haberler Galatasaray Milan'ın radarında

Milan'ın radarında

Galatasaray'ı alacağını tahsil edemediği için FIFA'ya şikayet ettiği ileri sürülen ancak doğrulanmayan Lucas Torreira'nın İtalya'ya döneceği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Milan'ın radarında

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Galatasaray'ı, alacağını tahsil edemediği için FIFA'ya şikayet ettiği ileri sürülen ancak doğrulanmayan Lucas Torreira'nın İtalya'ya döneceği iddia edildi. Uruguaylı futbolcunun, menajeri Oscar Betancourt'un Milan ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İtalyan gazeteci Mauro Vigna'nın haberine göre; İtalyan kulübü, 2 milyon euro'luk kiralama ödemeye hazır. Ayrıca 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, 12 milyon euro'ya satın alma opsiyonunu da istiyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanabileceği belirtiliyor.
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