Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Portekiz basınına konuştu.
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Portekiz basınına konuştu.
Dünya Kupası kadrosunda yer almamasıyla ilgili konuşan Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nın kupayı alabileceğini ifade etti. İşte o sözler...
"Dokuz yaşında başladığımda, beni eğiten ve ayrıldığım güne kadar benimle olan Porto'ya teşekkür ederim.
Taraftarlara, yönetime ve tüm teknik direktörlere minnetarım.
Beni bugün olduğum kişi yaptılar. Kendimi daha iyi bir oyuncu ve iyi bir insan olarak hissediyorum. Acı duymuyorum.
Saat farkı bazen zorlaştırsa da, Portekiz Ligi'ni elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum.
Sezonun buraya kadar olan kısmının yanıltıcı olduğunu düşünüyorum.
Dünya Kupası'ndan itibaran lig devam edecek. Benfica'nın yakaladığı başarı önemli.
Ancak, 2017-18 sezonunda, yedi veya 8 puan kadar gerideydik, şampiyon olduk. Porto'nun üstüne kimse basıp geçemez, sonuna kadar şampiyonluk kovalamak zorundalar.
Bir futbolcu için, 1. öncelik Milli Takım'da yer almaktır.
Beklenti içinde olduğumu söyleyemem. Oynadığım takımlarda önemli role sahip oldum. Avrupa Şampiyonası'nda n bu yana yaptığı yolculuklardan memnunum.
Dünya Kupası aday kadrosuna bakarsanız, kendilerinin takımla olmak istediğini düşünürler. Takım içindekiler de, aday kadroda olmak istediğini düşünür.
Çağırılan tüm arkadaşlarım için en iyisini diliyorum, umarım kupayı Portekiz'e getirirler.
Sahip olduğumuz yetenek, oyuncularımız, yeteneğimiz sayesinde Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyorum.
Deneyim, saygı ve kalitenin etkileyici bir karışımı var. Benda onların taraftarıyım."