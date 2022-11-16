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Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, ülkesinin basınına konuştu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, Portekiz Milli Takımı'nın, Dünya Kupası'nı alabileceğini ifade etti. Öte yandan Oliveira, Dünya Kupası kadrosuna yer almamasına dair de konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:32
Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Taraftarlara, yönetime ve tüm teknik direktörlere minnetarım.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Beni bugün olduğum kişi yaptılar. Kendimi daha iyi bir oyuncu ve iyi bir insan olarak hissediyorum. Acı duymuyorum.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Saat farkı bazen zorlaştırsa da, Portekiz Ligi'ni elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Sezonun buraya kadar olan kısmının yanıltıcı olduğunu düşünüyorum.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Dünya Kupası'ndan itibaran lig devam edecek. Benfica'nın yakaladığı başarı önemli.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Ancak, 2017-18 sezonunda, yedi veya 8 puan kadar gerideydik, şampiyon olduk. Porto'nun üstüne kimse basıp geçemez, sonuna kadar şampiyonluk kovalamak zorundalar.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Bir futbolcu için, 1. öncelik Milli Takım'da yer almaktır.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Beklenti içinde olduğumu söyleyemem. Oynadığım takımlarda önemli role sahip oldum. Avrupa Şampiyonası'nda n bu yana yaptığı yolculuklardan memnunum.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Dünya Kupası aday kadrosuna bakarsanız, kendilerinin takımla olmak istediğini düşünürler. Takım içindekiler de, aday kadroda olmak istediğini düşünür.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Çağırılan tüm arkadaşlarım için en iyisini diliyorum, umarım kupayı Portekiz'e getirirler.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Sahip olduğumuz yetenek, oyuncularımız, yeteneğimiz sayesinde Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyorum.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'dan Dünya Kupası yorumu: Portekiz alabilir!

Deneyim, saygı ve kalitenin etkileyici bir karışımı var. Benda onların taraftarıyım."

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