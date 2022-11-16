Haberler Galatasaray Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle duyurdular

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın, bir süre önce ayrıldığı sıkça medyada yer almıştı. İkilinin, Dünya Kupası için verilen arada sürpriz bir kaçamak yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:33
Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile barıştı.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

İspanyol basınında yer alan haberde, ayrılık aşamasına gelen ikilinin, yeniden bir araya geldikleri ifade edildi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Öte yandanen sevdikleri yerlerden biri olan Maldivler'e gittikleri belirtildi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Çift, sosyal ağlardan henüz birlikte fotoğraf yayınlamadı.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Ancak, ayrı ayrı paylaşımlar yaptılar ve bunun yeni bir balayı olduğu ifade edildi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Icardi'nin, ayrılacaklarının gündeme geldiği dönemde ilk adımı atan isim olduğu belirtildi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Arjantinli golcünün, Nara'yı İstanbul'a gelmesinin ardından içi gül yapraklarıyla dolu bir limuzunle aldığı kaydedildi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Bu olayın ardından ikilinin ilişkisinin normale döndüğü vurgulandı.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

MAURO ICARDI KİMDİR?
Arjantinli futbolcunun tam adı Mauro Emanuel Icardi Rivero'dur.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Icardı, 19 Şubat 1993'te dünyaya geldi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Yıldız golcü, Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Icardi, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na taşındı.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

14 yaşında Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi.

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle yazdılar

400.000 euro bedelle Sampdoria'nın oyuncusu oldu.

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