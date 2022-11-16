Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sevindiren gelişme! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile barıştı.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile barıştı.
İspanyol basınında yer alan haberde, ayrılık aşamasına gelen ikilinin, yeniden bir araya geldikleri ifade edildi.
Öte yandanen sevdikleri yerlerden biri olan Maldivler'e gittikleri belirtildi.
Çift, sosyal ağlardan henüz birlikte fotoğraf yayınlamadı.
Ancak, ayrı ayrı paylaşımlar yaptılar ve bunun yeni bir balayı olduğu ifade edildi.
Icardi'nin, ayrılacaklarının gündeme geldiği dönemde ilk adımı atan isim olduğu belirtildi.
Arjantinli golcünün, Nara'yı İstanbul'a gelmesinin ardından içi gül yapraklarıyla dolu bir limuzunle aldığı kaydedildi.
Bu olayın ardından ikilinin ilişkisinin normale döndüğü vurgulandı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Arjantinli futbolcunun tam adı Mauro Emanuel Icardi Rivero'dur.
Icardı, 19 Şubat 1993'te dünyaya geldi.
Yıldız golcü, Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu.
Icardi, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na taşındı.
Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi.
FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.
14 yaşında Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi.
17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı.
Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi.
400.000 euro bedelle Sampdoria'nın oyuncusu oldu.
2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.
Icardi, Sampdoria'nın ardınan PSG ve Inter'de oynadı.