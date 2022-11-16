GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

FODE BALLO-TOURE TAKASTA KULLANILABİLİR

Calcio Style'da yer alan habere göre; Milan'ın, Lucas Torreira'yı alabilmek için sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Fode Ballo-Toure'yi önereceği ve Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılılara gelmeyi kabul etmesi halinde Torreira transferinin daha hızlı bir şekilde tamamlanabileceği vurgulandı.