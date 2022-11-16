GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 haftayı 27 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 haftayı 27 puanla 2. sırada geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonun sona ermesiyle Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve takımı Okan Buruk'a emanet eden sarı-kırmızılılar, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Sezon başında gösterilen performans sonrası eleştiri okları Okan Buruk'a dönerken, 12. hafta sonrası ibre tersine döndü.
Ligin 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçen Galatasaray, 13. haftada oynadığı Beşiktaş ve 14. haftada oynadığı Başakşehir maçlarını da kazanarak Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.
Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız verecek olan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da oyuncu arayışları sürerken, sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MILAN TORREIRA'YI İSTİYOR
İtalyan basını, Serie A ekibi Milan'ın Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
calciostyle.it adlı internet sitesinde yer alan habere göre; İtalyan devi, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Milan'ın Torreira için 2 milyon Euro kiralama bedelinin yanında 12-13 milyon Euro civarında satın alma opsiyonlu teklif sunduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın Milan'ın yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi.
FODE BALLO-TOURE TAKASTA KULLANILABİLİR
Calcio Style'da yer alan habere göre; Milan'ın, Lucas Torreira'yı alabilmek için sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Fode Ballo-Toure'yi önereceği ve Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılılara gelmeyi kabul etmesi halinde Torreira transferinin daha hızlı bir şekilde tamamlanabileceği vurgulandı.
Sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın adı sezon başında da Ballo-Toure ile anılmıştı.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, çıktığı 12 maçta 1 asist kaydetti.
Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2006 yılına kadar devam ediyor.