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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devinin Uruguaylı yıldız için teklifini yaptığı ve sarı-kırmızılıların bu teklifi kabul ettiği belirtildi. İşte o rakam ve tüm detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:39
GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Sezon başında gösterilen performans sonrası eleştiri okları Okan Buruk'a dönerken, 12. hafta sonrası ibre tersine döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Ligin 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçen Galatasaray, 13. haftada oynadığı Beşiktaş ve 14. haftada oynadığı Başakşehir maçlarını da kazanarak Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız verecek olan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'da oyuncu arayışları sürerken, sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

MILAN TORREIRA'YI İSTİYOR

İtalyan basını, Serie A ekibi Milan'ın Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

calciostyle.it adlı internet sitesinde yer alan habere göre; İtalyan devi, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Milan'ın Torreira için 2 milyon Euro kiralama bedelinin yanında 12-13 milyon Euro civarında satın alma opsiyonlu teklif sunduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Haberde ayrıca Galatasaray'ın Milan'ın yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

FODE BALLO-TOURE TAKASTA KULLANILABİLİR

Calcio Style'da yer alan habere göre; Milan'ın, Lucas Torreira'yı alabilmek için sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Fode Ballo-Toure'yi önereceği ve Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılılara gelmeyi kabul etmesi halinde Torreira transferinin daha hızlı bir şekilde tamamlanabileceği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın adı sezon başında da Ballo-Toure ile anılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, çıktığı 12 maçta 1 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2006 yılına kadar devam ediyor.

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