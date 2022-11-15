Şampiyonluk ateşini yaktı

Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon en büyük hedefi 23. şampiyonluğa imza atmak. Daha önce dar kadroya rağmen Başakşehir'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, bunu bir kez de Galatasaray'da başarmak istiyor. Buruk, 13 maçın 8'ini zorlu deplasmanlarda oynamasına rağmen alnının akıyla çıktı. Üstelik aleyhte çıkan hakem kararlarına rağmen... Zor bir dönemeçten çıkan tecrübeli çalıştırıcı, kalan haftalarda ilk 13 maça oranla daha rahat bir fikstüre sahip olacak. Öncelikle liderliği kalıcı olarak almak isteyen Buruk, sezon sonuna kadar da zirveyi bırakmamak için mücadele edecek.