Haberler Galatasaray Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira çarpıcı açıklamalarda bulundu. ESPN'e konuşan Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sebebini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:03
Mert Kılıç
Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, pek çok dünya yıldızını kadrosuna kattı.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic ve Sergio Oliveira gibi transferlerle adından söz ettiren Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Uruguaylı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Cimbom, Torreira transferi için Arsenal'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için Uruguay Milli Takımı'na davet edilen 26 yaşındaki futbolcu, turnuva öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Lucas Torreira, Galatasaray'a transfer olma sebebini de açıkladı.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

"GALATASARAY'IN PROJESİ BENİ İKNA ETTİ"

ESPN Uruguay'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu "Dünya Kupası için düzenli oynamaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden Galatasaray'a gitmeye karar verdim çünkü projeleri beni ikna etti.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Benim gibi bir futbolcunun geçen sezon olduğu gibi sürekliliğe sahip olması çok önemli." dedi.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Torreira, geleceğinin belirsiz olduğu günlerle ilgili "Çok fazla belirsizlik, çok fazla endişe ve gerginlik vardı. Birçok seçeneğim vardı.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

"FIORENTINA'DA KALMAK İSTİYORDUM AMA..."

Aslında Fiorentina'da geçirdiğim harika sezondan sona dileğim İtalya'da kalmaktı ama hepimizin bildiği gibi futbolda her şey çok çabuk değişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

"MUSLERA TRANSFERİMDE YARDIMCI OLDU"

Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili de konuşan Uruguaylı yıldız, "Galatasaray'a transferimde Fernando Muslera bana yardımcı oldu.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Geleceği düşünmek ve ne olacağını bilmek oldukça önemliydi. Türkiye hakkında çok az şey biliyordum. İtalya'dan tamamen farklı bir lig ama bu zorluğun üstesinden geldim.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

"OKAN BURUK'UN ARAMASI HOŞUMA GİTTİ"

Galatasaray'ın ilgisi, projesi ve Okan Buruk'un araması çok hoşuma gitti. Bütün bunlar Galatasaray'a transfer olmamda yardımcı oldu." dedi.

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