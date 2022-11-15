Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, Galatasaray'da beklenen performansı veremedi.
Taraftarların eleştiri oklarını üzerinde toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak ise kesik yedi.
Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.
12 GÜNLÜK İZİNDE TATİLE ÇIKMADI
Sabah'ın haberine göre; genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı.
Pazar sabahı soluğu Belgrad Ormanı'nda alan Yunus, pazartesi günü bireysel antrenörü gözetiminde 7 km koşarak güç depoladı.
YÖNETİM YUNUS'TAN VAZGEÇMEDİ
Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi.
SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK
900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus, özellikle 2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
Geçen sezon Akdeniz ekibiyle 39 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 17 asistlik bir performans sergilemişti.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 11 kez terleten Yunus'un 1 asisti bulunuyor.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.