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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan genç futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülürken; yönetim, Yunus Akgün ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 15:28
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, Galatasaray'da beklenen performansı veremedi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Taraftarların eleştiri oklarını üzerinde toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak ise kesik yedi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

12 GÜNLÜK İZİNDE TATİLE ÇIKMADI

Sabah'ın haberine göre; genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Pazar sabahı soluğu Belgrad Ormanı'nda alan Yunus, pazartesi günü bireysel antrenörü gözetiminde 7 km koşarak güç depoladı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

YÖNETİM YUNUS'TAN VAZGEÇMEDİ

Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus, özellikle 2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Geçen sezon Akdeniz ekibiyle 39 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 17 asistlik bir performans sergilemişti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 11 kez terleten Yunus'un 1 asisti bulunuyor.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün için karar verildi

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

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