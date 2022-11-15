Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilirken, 14. haftası geride kalan ligde en çok konuşulan takımlardan biri Galatasaray oldu.
Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilirken, 14. haftası geride kalan ligde en çok konuşulan takımlardan biri Galatasaray oldu.
Sezon başında takımı teknik direktör Okan Buruk'a emanet eden sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.
Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan Cimbom, transfer ettiği dünya yıldızlarıyla da çok konuşuldu.
Galatasaray; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Haris Seferovic gibi yıldız oyuncuları renklerine bağladı.
Yıldız transferlerine rağmen 14. haftaya kadar oynadığı futbolla eleştiri alan sarı-kırmızılılar, 14. haftada beklenen patlamayı yaptı.
Süper Lig'in 13. haftasında sahasındaki kritik derbide Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Aslan, 14. haftada Başakşehir deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı 7-0 gibi farklı bir skorla kazanarak Dünya Kupası arasına moralli girdi.
Galatasaray'da alınan farklı skorun yanında sergilenen etkili oyun da beğeni topladı.
Başakşehir galibiyeti sonrası lider Fenerbahçe ile farkı 2 puana indiren sarı-kırmızılılarda performasıyla takdir edilen isimlerden biri de Milot Rashica oldu.
Sezon başında Norwich City'den kiralanan Kosovalı futbolcu, sergilediği başarılı oyunla futbol kamuoyunun takdirini topladı.
Transfer döneminin son gününde kadroya katılan Milot Rashica'nın oynadığı başarılı futbol beğeni topladı ve yönetimi harekete geçirdi.
MİLLİ ARADA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Kosovalı oyuncu için yönetim, mili arada Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile görüşmelere başlayacak.
Sarı-kırmızılı yönetimin ön görüşme yapması için Cenk Ergün görevlendirildi.
Ergün futbolcunun Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin ile temaslarda bulunacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Milot Rashica, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.