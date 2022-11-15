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Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezon başında kadroya dahil edilen Milot Rashica, gösterdiği performansla beğeni topladı. Yönetim, bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Kosovalı futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:26
Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilirken, 14. haftası geride kalan ligde en çok konuşulan takımlardan biri Galatasaray oldu.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Sezon başında takımı teknik direktör Okan Buruk'a emanet eden sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan Cimbom, transfer ettiği dünya yıldızlarıyla da çok konuşuldu.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Galatasaray; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Haris Seferovic gibi yıldız oyuncuları renklerine bağladı.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Yıldız transferlerine rağmen 14. haftaya kadar oynadığı futbolla eleştiri alan sarı-kırmızılılar, 14. haftada beklenen patlamayı yaptı.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Süper Lig'in 13. haftasında sahasındaki kritik derbide Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Aslan, 14. haftada Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı 7-0 gibi farklı bir skorla kazanarak Dünya Kupası arasına moralli girdi.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Galatasaray'da alınan farklı skorun yanında sergilenen etkili oyun da beğeni topladı.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Başakşehir galibiyeti sonrası lider Fenerbahçe ile farkı 2 puana indiren sarı-kırmızılılarda performasıyla takdir edilen isimlerden biri de Milot Rashica oldu.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Kosovalı futbolcu, sergilediği başarılı oyunla futbol kamuoyunun takdirini topladı.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Transfer döneminin son gününde kadroya katılan Milot Rashica'nın oynadığı başarılı futbol beğeni topladı ve yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

MİLLİ ARADA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Kosovalı oyuncu için yönetim, mili arada Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile görüşmelere başlayacak.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Sarı-kırmızılı yönetimin ön görüşme yapması için Cenk Ergün görevlendirildi.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Ergün futbolcunun Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin ile temaslarda bulunacak.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi! Milli arada...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Milot Rashica, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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