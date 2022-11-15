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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Son dakika haberleri... Galatasaray'da forvet rotasyonunda Süper Lig'de forma şansı bulamayan Bafetimbi Gomis'te kriz çıktı. Tecrübeli golcünün düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği fakat teknik direktör Okan Buruk'un devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 15:21
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

BAFETIMBI GOMIS'E OKAN BURUK MANİ OLDU

Takımda kalıp kalmayacağı belirsizken, Haris Seferovic'in formsuzluğu sonrası sezona fırtına gibi bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, 6 lig maçında attığı 4 golle adeta kurtarıcı olmuştu.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazandıran Fransız yıldız, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının kazanılmasında da attığı gollerle hayati rol oynamıştı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Ancak bu tatlı rüya, Mauro Icardi'nin form tutması sonrası sona ermiş durumda.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Arjantinli yıldızın attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla formayı kapması, Gomis'i saf dışı bıraktı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Son 4 lig maçının 3'ünde süre almayan ve oynadığı maçta sadece 6 dakika sahada kalan golcü futbolcu, artık kendisine ihtiyaç kalmadığını düşünüyor.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Öyle ki Bafetimbi Gomis'in, yedek kalmayı istememesi sebebiyle Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ve teknik heyete ilettiği bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

"ŞAMPİYON OLMADAN GİTMİYORSUN!"

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray yönetiminin uzun lig maratonunda etkili golcüsünü kaybetmek istemediği bilinirken, teknik direktör Okan Buruk'un da Gomis'i bırakmaya niyetinin olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Genç çalıştırıcının Bafetimbi Gomis ile özel bir görüşme yaptığı ve "Sen bu takım için çok önemli bir oyuncusun. Kupada finali ve şampiyonluğu hedefliyoruz.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Seni burada sürekli kullanacağım. Lig de çok uzun bir maraton. Senin kazandıracağın her bir puana ihtiyacımız olacak.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Benimle şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmiyorsun!" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

37 yaşındaki golcünün bu güven sonrası fikrinin değiştiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

KUPADA 2'DE 2

Teknik direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'i kupada oynanan 2 maçta da 90 dakika sahada tuttu.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi! Okan Buruk devreye girdi

Kastamonuspor ile oynanan ve 7-0 biten mücadelede 1 gol 3 asiste imza atan golcü futbolcu, Ofspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta her ne kadar gol ve asist yapamasa da girdiği sayısız pozisyonla rakip savunmayı yıpratmıştı.

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