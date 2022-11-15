GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Bu sezon sergilediği oyunla eleştiri toplayan Galatasaray, son haftalarda adeta şaha kalktı.
Bu sezon sergilediği oyunla eleştiri toplayan Galatasaray, son haftalarda adeta şaha kalktı.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arası öncesi oynadığı Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 6 puan çıkarmayı başardı.
Cimbom'un yükselen grafiğinde başrol oynayan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.
Sezon başında PSG'den kiralanan yıldız futbolcu, ailevi sorunları nedeniyle ilk haftalarda fazla süre alamadı.
İlerleyen haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Icardi, takımının çıkışa geçmesinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Arjantinli yıldız, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde takımına zaferi getiren golleri kaydetti.
Başakşehir maçında da sahneye çıkan deneyimli forvet, attığı 1 golün yanına 2 de asist ekledi.
Icardi'nin özellikle Galatasaray'ın 4. golünde Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı şık asist çok konuşuldu.
Beşiktaş derbisinden sonra, Başakşehir maçında da performansıyla beğeni toplayan Mauro Icardi'yi kazandıran diyalog ortaya çıktı.
Wanda Nara ile problem yaşadığı süreçte, teknik direktör Okan Buruk'un yanına giden Arjantinli oyuncu, "Bazı problemlerim var. Sizden izin istiyorum" dedi.
Buruk'un, kendisinden izin isteyen öğrencisine, "Git kafanı dinle ve ailevi sorunlarını çöz. Sen bir gün istiyorsun. Ben sana 2 gün izin veriyorum" dedi.
Arjantinli futbolcunun Adana Demirspor maçındaki yokluğu da kamuoyuna sakatlık olarak yansıtıldı ve sorunlar halledildi.
Milliyet'in haberine göre; bu durumun Icardi'deki büyük değişimin nedeni olduğu belirtildi.
Hocasından yakınlık gören yıldız futbolcunun bu sebeple kendisini takıma daha çok vermeye vurgulandı.
Icardi'nin, derbiden sonra Okan Hoca'nın oğlu Ali Yiğit'i tribünlere götürmesi, son karşılaşmada da gol atmak yerine Kerem'e pas vermesi bu olumlu değişimin sonucu olduğu aktarıldı.