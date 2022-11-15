Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de peş peşe aldığı Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle çıkışa geçen ve Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da Mauro Icardi, gösterdiği performansla göz doldurdu. Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımını zafere taşıyan Arjantinli futbolcu, 7-0 kazanılan Başakşehir maçındaki 1 gol ve 2 asistlik performansıyla maçın yıldızlarından oldu. Son haftalarda çıkışa geçen Icardi'nin, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı toplantı sonrası kendine geldiği öne sürüldü. İşte Buruk ile Icardi arasındaki o diyalog... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 13:28
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Bu sezon sergilediği oyunla eleştiri toplayan Galatasaray, son haftalarda adeta şaha kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arası öncesi oynadığı Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 6 puan çıkarmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Cimbom'un yükselen grafiğinde başrol oynayan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Sezon başında PSG'den kiralanan yıldız futbolcu, ailevi sorunları nedeniyle ilk haftalarda fazla süre alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

İlerleyen haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Icardi, takımının çıkışa geçmesinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Arjantinli yıldız, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde takımına zaferi getiren golleri kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Başakşehir maçında da sahneye çıkan deneyimli forvet, attığı 1 golün yanına 2 de asist ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Icardi'nin özellikle Galatasaray'ın 4. golünde Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı şık asist çok konuşuldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Beşiktaş derbisinden sonra, Başakşehir maçında da performansıyla beğeni toplayan Mauro Icardi'yi kazandıran diyalog ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Wanda Nara ile problem yaşadığı süreçte, teknik direktör Okan Buruk'un yanına giden Arjantinli oyuncu, "Bazı problemlerim var. Sizden izin istiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Buruk'un, kendisinden izin isteyen öğrencisine, "Git kafanı dinle ve ailevi sorunlarını çöz. Sen bir gün istiyorsun. Ben sana 2 gün izin veriyorum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Arjantinli futbolcunun Adana Demirspor maçındaki yokluğu da kamuoyuna sakatlık olarak yansıtıldı ve sorunlar halledildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Milliyet'in haberine göre; bu durumun Icardi'deki büyük değişimin nedeni olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Hocasından yakınlık gören yıldız futbolcunun bu sebeple kendisini takıma daha çok vermeye vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Mauro Icardi arasında dikkat çeken diyalog!

Icardi'nin, derbiden sonra Okan Hoca'nın oğlu Ali Yiğit'i tribünlere götürmesi, son karşılaşmada da gol atmak yerine Kerem'e pas vermesi bu olumlu değişimin sonucu olduğu aktarıldı.

DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan kovuluyor! Nani yeni durağını açıkladı...
2 terörist daha sarı torbada! Bakan Soylu görüntüleri paylaştı
Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Arda oynarsa...
Torreira'dan transfer itirafı! "G.Saray'a gelme sebebim..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4 büyükler onların peşinde! Ocak ayında transferler...
City gözden çıkardı! Aslan yılın transferini yapmak istiyor
2023 RESMİ TATİLLER VE MİLLİ BAYRAMLAR
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Simge Aköz'den derbi öncesi taraftara mesaj Simge Aköz'den derbi öncesi taraftara mesaj 13:49
Buruk ile Icardi arasında dikkat çeken diyalog! Buruk ile Icardi arasında dikkat çeken diyalog! 13:28
G.Birliği'nden Ali Koç ve Arda Güler açıklaması! G.Birliği'nden Ali Koç ve Arda Güler açıklaması! 13:26
Türkiye - İskoçya maçı saat kaçta? Türkiye - İskoçya maçı saat kaçta? 13:20
4 büyükler onların peşinde! Ocak ayında transferler... 4 büyükler onların peşinde! Ocak ayında transferler... 13:19
Arsenal'de Elneny gelişmesi! Arteta kararını verdi Arsenal'de Elneny gelişmesi! Arteta kararını verdi 13:19
Daha Eski
Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Arda oynarsa... Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Arda oynarsa... 12:59
Virtus Bologna - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Virtus Bologna - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 12:58
Derbide Eczacıbaşı'nın konuğu VakıfBank Derbide Eczacıbaşı'nın konuğu VakıfBank 12:30
Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası... Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası... 12:06
Torreira'dan transfer itirafı! "G.Saray'a gelme sebebim..." Torreira'dan transfer itirafı! "G.Saray'a gelme sebebim..." 12:03
Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor 11:44