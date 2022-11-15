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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Galatasaray beklenen performansı gösteremeyen Seferovic ile yolları ayırmayı planlarken yeni golcü arayışlarına başlamış durumda. Sarı kırmızılılarda son olarak gündeme gelen isim ise Moussa Dembele. Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Galatasaray yıllar önce transfer gündemine gelen Moussa Dembele dosyasını tekrar açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Aslan, Seferovic'in bekleneni verememesi nedeniyle hücum hattına güçlü bir takviye daha yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Cimbom, 26 yaşındaki golcünün menajeriyle iletişime geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'la sözleşmesi haziran 2023'te sona erecek olan Dembele'yi ara transferde kadroya katmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Yönetim, Fransız santrforu ikna edeceği görüşünde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Dembele bu sezon 12 maçta 2 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

2018 yılında Moussa Dembele, Celtic'ten Lyon'a 22 milyon Euro'ya tranfer oldu. Fransız ekibiyle 110 maça çıkan Moussa Dembele 45 gol atıp 13 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Moussa Dembele, 2021 yılının ocak ayında Atletico Madrid'e kiralandı. Atletico formasıyla 7 maça çıkan Moussa Dembele gol kaydedemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan santrafor harekatı! Seferovic'in yerine Fransız golcü

Fransız futbolcunun, Lyon ile sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek.

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