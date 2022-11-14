Haberler Galatasaray Yeniden doğdu

Yeniden doğdu

Geçen sezon Galatasaray'ı tek başına taşıyan Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlarla dolu yeni kadroda sivrilmesi zaman aldı. Başakşehir maçına kadar beklentileri karşılayamayan Kerem'e derbide yedek kalması tam anlamıyla doping oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Yeniden doğdu

Geçen sezon Galatasaray'ı tek başına taşıyan Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlarla dolu yeni kadroda sivrilmesi zaman aldı. Başakşehir maçına kadar beklentileri karşılayamayan Kerem'e derbide yedek kalması tam anlamıyla doping oldu. Bu maç ile birlikte eleştirilere kulak kabartan yıldız oyuncu, ayrıca kendisine tuttuğu özel spor psikoloğu sayesinde toparlanmayı başardı. İdmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaparak da Okan Buruk'un takdirini kazandı. Bir hafta yedek kaldıktan sonra 11'e dönen Kerem, Başakşehir'e 3 gol atarak yıldızlaştı.

ZAMMI KAPTI

Kerem'in yükselen performansı yönetimi de harekete geçirdi, Dünya Kupası arasında milli oyuncunun sözleşmesine zam yapılması gündemde...

DİĞER
Son dakika haberi: Spor camiasından geçmiş olsun mesajları! İstiklal'deki hain saldırı sonrası tek yürek...
Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Emirgan'da bir mekanda eğlenip, partiye yalıda devam etti
F.Bahçe'nin serisi neden bitti? İşte o 4 madde
Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonluk modunu açtı! Cimbom küllerinden doğdu
Okan Buruk son 17 yılın en iyisi!
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
POMEM başvuru tarihleri, şartları ve ücreti nedir?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:40
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:39
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:38
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:37
Daha Eski
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! 23:52
F.Bahçe'ye Macar yıldız! F.Bahçe'ye Macar yıldız! 23:52
Konyaspor Kayseri'de galip! Konyaspor Kayseri'de galip! 23:52
İstanbul'da 3 puan Hatay'ın! İstanbul'da 3 puan Hatay'ın! 23:51
Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu! 23:51
Okan Buruk son 17 yılın en iyisi! Okan Buruk son 17 yılın en iyisi! 23:51