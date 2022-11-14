Yeniden doğdu

Geçen sezon Galatasaray'ı tek başına taşıyan Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlarla dolu yeni kadroda sivrilmesi zaman aldı. Başakşehir maçına kadar beklentileri karşılayamayan Kerem'e derbide yedek kalması tam anlamıyla doping oldu. Bu maç ile birlikte eleştirilere kulak kabartan yıldız oyuncu, ayrıca kendisine tuttuğu özel spor psikoloğu sayesinde toparlanmayı başardı. İdmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaparak da Okan Buruk'un takdirini kazandı. Bir hafta yedek kaldıktan sonra 11'e dönen Kerem, Başakşehir'e 3 gol atarak yıldızlaştı.

ZAMMI KAPTI

Kerem'in yükselen performansı yönetimi de harekete geçirdi, Dünya Kupası arasında milli oyuncunun sözleşmesine zam yapılması gündemde...