İzin 12 güne çıktı

Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapmayı planlayan Galatasaray'da farklı Başakşehir galibiyeti keyifleri yerine getirdi. Okan Buruk, soyunma odasında oyuncuların ekstra izin isteğini kırmadı ve Florya'da buluşma tarihini 22 yerine 25 Kasım olarak güncellendi.
DünyaKupası arasında 9 gün izin yapmayı planlayan Galatasaray'da farklı Başakşehir galibiyeti keyifleri yerine getirdi. Okan Buruk, soyunma odasında oyuncuların ekstra izin isteğini kırmadı ve Florya'da buluşma tarihini 22 yerine 25 Kasım olarak güncellendi.