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Icardi ve Kerem işbaşında

Galatasaray, Başakşehir'i silindir gibi ezdi... 7-0'la İstanbul ekibinin tarihine geçti. Maçın yıldızları ise 3 golle hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu ile 1 gol ve 2 asistle Mauro Icardi oldu. Icardi'nin Kerem'e Gutivari yaptığı asist ise attığı penaltı golünden çok daha fazla konuşuldu. "Gitsin", "istenmiyor" denilen Kerem ise Beşiktaş derbisinde formasını Barış Alper'e kaptırdıktan sonra dönüşünde şov yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Icardi ve Kerem işbaşında

Galatasaray, Başakşehir'i silindir gibi ezdi... 7-0'la İstanbul ekibinin tarihine geçti. Maçın yıldızları ise 3 golle hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu ile 1 gol ve 2 asistle Mauro Icardi oldu. Icardi'nin Kerem'e Gutivari yaptığı asist ise attığı penaltı golünden çok daha fazla konuşuldu. "Gitsin", "istenmiyor" denilen Kerem ise Beşiktaş derbisinde formasını Barış Alper'e kaptırdıktan sonra dönüşünde şov yaptı.

Galatasaray, 1080 dakikada sadece 8 gol yiyen Başakşehir'e 88 dakikada 7 gol atarak görkemli bir galibiyet elde etti.

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