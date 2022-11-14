GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getirmişti.
Deneyimli çalıştırıcı Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkarması sonrası eleştiri oklarının hedefinde olmuştu.
Cimbom bu maçlardan sonra sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 3'te 3 yaparak 9 puanı hanesine yazdırdı ve sergilediği oyunla da taraftarlarının beğenisini kazandı.