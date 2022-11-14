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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getirmişti. Kariyerinde 2 kupası bulunan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig şampiyonluğuna Medipol Başakşehir'i yönetirken ulaşmıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcının mutlu sona ulaştığı 2019-2020 sezonunda ilk 13 haftadaki performansıyla, şu anda sarı-kırmızılılardaki istatistikteki benzerlik ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:22
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

Deneyimli çalıştırıcı Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkarması sonrası eleştiri oklarının hedefinde olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

Cimbom bu maçlardan sonra sırasıyla Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında 3'te 3 yaparak 9 puanı hanesine yazdırdı ve sergilediği oyunla da taraftarlarının beğenisini kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

Teknik direktörlük kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'de mutlu sona ulaşmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

SONRADAN RİTİM KAZANDI

2019-2020 sezonunda turuncu-lacivertlilerde ilk 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Buruk, sonrasında takımına ivme kazandırmış ve şampiyonluğa imza atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

34 hafta sonunda Okan Buruk 69 puanla şampiyonluğa imzasını atarken, en yakın rakibi ise 65 puanla Trabzonspor olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel TAŞOVA'nın derlediği habere göre; sarı-kırmızılılarda da benzer süreçten geçen Okan Buruk, ilk 13 hafta sonunda şampiyonluğa ulaştığı yıla dair benzerlik ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

YİNE LİDERİN 2 PUAN GERİSİNDE

Başakşehir'deki döneminde Okan Buruk ilk 13 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 25 puanla 2. sırada yer aldı. O haftada lider Sivasspor ise 27 puanla lider konumda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik

G.Saray'da da benzer süreçlerden geçen deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılılarda 13 haftalık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 27 puan topladı. Buruk'un öğrencileri yine liderin 2 puan gerisinde yer aldı.

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