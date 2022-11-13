Rashica maça damga vurdu

Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Rashica başarılı çıkışını Başakşehir karşısında da sürdürdü. İlk 11'de sahaya çıkan Kosovalı futbolcu, iki golde pay sahibi oldu. 45+4. dakikada sert vuruşu Ndayishimiye'ye çarpıp ağlarla buluştu. 65. dakikada ise bindirme yapan Mertens'in önüne topu bıraktı ve Galatasaray'ın 5. golü geldi. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ikinci asistine imza attı.
Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Rashica başarılı çıkışını Başakşehir karşısında da sürdürdü. İlk 11'de sahaya çıkan Kosovalı futbolcu, iki golde pay sahibi oldu. 45+4. dakikada sert vuruşu Ndayishimiye'ye çarpıp ağlarla buluştu. 65. dakikada ise bindirme yapan Mertens'in önüne topu bıraktı ve Galatasaray'ın 5. golü geldi. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ikinci asistine imza attı.