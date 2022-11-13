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Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına moralli girdi. Okan Buruk sarı kırmızılılarda son 17 yılın en iyi performansını gösterdi. İşte o istatistik... (GS HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:09
Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek 2022 Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Aslan zirve yarışında hedefini sürdürerken zorlu geçmesi beklenen deplasmanda rahat kazandı.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (3) Icardi, Mertens, Abdülkerim ve Ndayishimiye kendi kalesine attı.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı maçlarda 17 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı, Yukatel Kayserispor'a mağlup oldu.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Galatasaray, 8. haftalar itibarıyla bu sezondan önce deplasmanda en fazla puana 2005-2006'da ulaştı.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Sarı-kırmızılılar, o sezon 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Galibiyetlerde şimdiden geçen sezonu geçti

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun tamamından fazla galibiyete elde etti.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 7'inde berabere kaldı, 8'inden ise sahadan eli boş döndü.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Aslan, 8 maçın 6'ında kalesini gole kapadı.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 8 müsabakanın 6'ında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 4 gol yedi.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçlarında rakiplerine gol şansı vermeyen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor müsabakalarında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.

Okan Buruk Galatasaray'da son 17 sezonun en iyi deplasman performansı sergiledi!

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde sahasında 5 maç oynadı. Nef Stadı'ndaki maçlarda 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı.

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