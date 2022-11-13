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Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ve tüm dünya liglerine verilen Dünya Kupası arasında Galatasaray ile Villarreal hazırlık maçı yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:10
Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Villarreal ve Rayo Vallecano, hazırlık maçları için İstanbul'a gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, iki İspanyol ekibiyle maç yapacak. Galatasaray, Villarreal maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Villarreal maçı 6 Aralık Salı günü oynanacak. Maçın yayıncısı henüz bilinmiyor.

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