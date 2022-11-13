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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 08:03
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK!

Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Raschia ile hücuma hızlı taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Özellikle üç gole imza atan yani "Hat-trick" yapan Kerem maç boyu kabına sığamadı ve Okan hocanın güvenini boşa çıkarmadı. İcardi'nin akıllı bir pasla Kerem'e attırdığı gol sahalarda sık görmediğimiz bir kalitedeydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Lucas orta alanda basit top oynamayı hiç bırakmadı, hücuma çıktı penaltı yaptırdı. Oliveira sıkışık oyunda ayağındaki topları hep ters kanada taşıdı. Boey ile önce Emre sonra Kazımcan Başakşehir'in kanatlardan Münir ve Traore ile planladığı hızlı ataklar için gereken alanları bırakmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Icardi'nin keyifi yerindeydi. Arjantinli yıldız maç boyu çok çalıştı, önde rakip savunmaya baskı uyguladı ve mükemmel kullandığı penaltıda vuruşu tam üst doksana yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın daha az topa sahip olduğu oyunda Mertens vasat oyununu yine güzel bir golle süsledi. Abdülkerim ile Nelsson riske girmeden oynadı. Galatasaray'da her oyuncu taşın altına elini sokunca ortaya mükemmel bir takım savunması çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Başakşehir Avrupa maçları dahil ligde oyun anlamında hiç bu kadar etkisiz kalmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdan okumalıyız:

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

1- Şampiyonluk kartları şimdi yeniden karılacak.
2-Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar maalesef kafalarını kuma gömecekler.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

SERKAN KORKMAZ - BAŞROLLER

Okan Buruk'un Galatasaray'ının birine patlayacağı çok belliydi. Ne acayiptir ki dünya üçüncülüğündeki hocasını derbide yenip, Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyini kupadan eledikten sonra şimdi de Fatih Terim stadında en büyük kankasını yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Birlikte Inter'e gittiği, eski oda arkadaşı, lig ikincisi Emre hocayı… "Galatasaray gol atamıyor", "Galatasaray bireysel yetenekle kazanıyor", "Okan hoca ocak ayını görmez", "Icardi yatmaya gelmiş", "Kerem bitmiş" gibi cümlelerin hepsi dün akşam Başakşehir'de çimlere gömüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Yepyeni bir yönetim, yepyeni ve geç bir araya gelmiş bir kadroyla ligin ilk yarısındaki sarı-kırmızılar için "başarılı" demek zorunluluktur. Bu başarının da iki tane mimarı var; Başkan Özbek ve Okan Buruk hoca…

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Başarısızlığı da , başarıyı da paylaşmak zordur. Ama birbirine omuz atanlar, sosyal medyada birbirlerine giren sponsorlar(!), yetkililer(!) artık rol çalmasın.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Bu kulübün futbol aklı Okan Buruk, en yetkili ismiyse Dursun Özbek'tir. Herkes rolünü benimserse, tarihe geçecek bir şampiyonluk gelebilir. Galatasaray, düşmanlığı dışarıda aramayı bırakıp kenetlenmeli.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Dünya Kupası'yla keyifleri kesintiye uğrayacak taraftar için 45 gün çok zor geçecek.

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