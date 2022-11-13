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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 7-0 yenerken Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin performansı dünya basınında gündem oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 12:55
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zorlu rakibini 7-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Zirve takibini sürdüren Aslan'ın golleri, Kerem (3), Mertens, Icardi, Youssouf Ndayishimiye (KK) ve Abdülkerim'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Cimbom'un Başakşehir karşısında aldığı bu çarpıcı skor Avrupa ve dünya basınında da geniş yer buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Özellikle Mauro Icardi'nin dikkat çeken performansına övgüler yağdı. İşte aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği o manşetler...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

TUTTOMERCATOWEB (İTALYA) - "ICARDI VE MERTENS ATTI! BAŞAKŞEHİR'DE ÇIĞ DÜŞTÜ"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

SO FOOT (FRANSA) - "GALATASARAY BAŞAKŞEHİR'İ TİFTİK HALİNE GETİRDİ! F.BAHÇE'Yİ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

OLE.COM (ARJANTİN) - "ICARDI GÖSTERİSİ"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

FUTBOL.RED (İSPANYA) - "TÜRKİYE'DE ICARDI ÇILGINLIĞI"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

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