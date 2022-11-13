GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ve Mauro Icardi dünya basınında!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zorlu rakibini 7-0 mağlup etti.
Zirve takibini sürdüren Aslan'ın golleri, Kerem (3), Mertens, Icardi, Youssouf Ndayishimiye (KK) ve Abdülkerim'den geldi.
Cimbom'un Başakşehir karşısında aldığı bu çarpıcı skor Avrupa ve dünya basınında da geniş yer buldu.
Özellikle Mauro Icardi'nin dikkat çeken performansına övgüler yağdı. İşte aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği o manşetler...
TUTTOMERCATOWEB (İTALYA) - "ICARDI VE MERTENS ATTI! BAŞAKŞEHİR'DE ÇIĞ DÜŞTÜ"
SO FOOT (FRANSA) - "GALATASARAY BAŞAKŞEHİR'İ TİFTİK HALİNE GETİRDİ! F.BAHÇE'Yİ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ"
OLE.COM (ARJANTİN) - "ICARDI GÖSTERİSİ"
FUTBOL.RED (İSPANYA) - "TÜRKİYE'DE ICARDI ÇILGINLIĞI"
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...