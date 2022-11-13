Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Süper Lig'de Galatasaray kritik deplasmanda Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Galatasaray'ın aldığı galibiyet büyük yankı uyandırırken Erman Toroğlu sarı kırmızılıların galibiyetiyle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. Ayrıca Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin, Giresunspor mağlubiyeti ile ilgili de açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Dün gece Medipol Başakşehir karşısında bu sezonun en iyi Galatasaray'ı vardı sahada. Sarı-kırmızılıların zaten bireysel olarak iyi bir kadroları var.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Ama henüz takım olmamışlardı. Dün gece takım olma rüştünü de ispat ettiler. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti onları daha da kamçılamış. Her şeyiyle Galatasaray iyi futbol oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Takımda sırıtan bir oyuncu yoktu. Yardımlaşma üst düzeydi. Çok iyi baskı yaptılar. Fizik olarak da iyi duruma gelmişler. Hayliyle de Medipol Başakşehir gibi bir takıma tonla gol attılar.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da maçı iyi yönetti. Ortaya müthiş bir skor çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

İnşallah Galatasaray da Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan sonra bu futbolu oymayı sürdürür ve lig liderliği için güzel bir mücadele olur.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Türk futbolu böyle bir mücadeleyi çok özledi. Zemin iyi olunca futbolcuların kalitesi de ortaya çıkıyor ve futbol keyifli oynanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

F.Bahçe'nin maçları keyif veriyordu. Nasıl? Yiyordu ama fazlasını atıyordu. Ama bu sefer papaz pilav yemedi. Attığından fazlasını yedi!

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Ali Koç yakında bir beyanat verdi... "Fazla havaya girdik, bu iyi değil" demişti. Dün çıktı meydana. F.Bahçe'nin oyun taktiği; baskı yapmak, topu kapıp çabuk hücum etmek.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Baskıyı yaparken hep beraber yapıp dikkatli olacaksın. Faul yapmayacaksın. Bu baskıyı tek tek değil grup olarak yapacaksın. Yoksa rakip, yakaladığı her topta tehlike yaratır. Dün 2-1 üzerine Giresun biraz dikkatli olsan 3-4 yapardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Dün akşamki netice liderliğe giden takımları iştahlandırdı. Tamam F.Bahçe şu ana kadar Başakşehir ile birlikte en fazla maç yapan ekip. Kadrosu da iyi. Ama çok etkili adamlar bir anda olmayınca işler ters döndü. Bir de şu var; Serdar Aziz...

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Bazen çok iyi işler yapar bazen de dağlara taşlara yapar. Dün gece ikincisini yaptı. Giresun'un iki golünde de o var. Bir de utanmadan, sıkılmadan maç sonu hakeme kafa tutuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Hakem maçta genelde doğru karar verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Ama maç sonu Serdar Aziz'e sarı kartı yapıştırması gerekirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Giresunspor'un oyun anlayışı ve mücadele gücünü tebrik ederim.

GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Ama şunu da yazmadan geçemeyeceğim. Serdar Aziz+Pedro:2-F.Bahçe:1

DİĞER
Kömürlükte doğdu halasına evlatlık verildi arabesk yıldızı oldu! Segah’ın hayat öyküsü de arabesk!
“Karın olmak için sabırsızlanıyorum” paylaşımı yapan Şeyma Subaşı, Meedo ile evlilik rotasını şimdiden hazırladı
Kartal'da av zamanı! İşte Güneş'in Antalya maçı 11'i
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan Başakşehir'e farklı tarife!
G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Kasım)
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal Odegaard'la güldü! Arsenal Odegaard'la güldü! 01:04
Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! 00:52
Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! 00:18
G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! 00:18
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 00:18
Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... 00:18
Daha Eski
Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! 00:18
Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" 00:17
Galatasaray'dan Başakşehir'e farklı tarife! Galatasaray'dan Başakşehir'e farklı tarife! 00:17
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:17
Usta isimden Jesus'a eleştiri: Hatalar zinciri... Usta isimden Jesus'a eleştiri: Hatalar zinciri... 00:17