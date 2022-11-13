GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Dün gece Medipol Başakşehir karşısında bu sezonun en iyi Galatasaray'ı vardı sahada. Sarı-kırmızılıların zaten bireysel olarak iyi bir kadroları var.
Ama henüz takım olmamışlardı. Dün gece takım olma rüştünü de ispat ettiler. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti onları daha da kamçılamış. Her şeyiyle Galatasaray iyi futbol oynadı.
Takımda sırıtan bir oyuncu yoktu. Yardımlaşma üst düzeydi. Çok iyi baskı yaptılar. Fizik olarak da iyi duruma gelmişler. Hayliyle de Medipol Başakşehir gibi bir takıma tonla gol attılar.