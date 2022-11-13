GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi!

Dün akşamki netice liderliğe giden takımları iştahlandırdı. Tamam F.Bahçe şu ana kadar Başakşehir ile birlikte en fazla maç yapan ekip. Kadrosu da iyi. Ama çok etkili adamlar bir anda olmayınca işler ters döndü. Bir de şu var; Serdar Aziz...