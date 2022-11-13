Civciv modası

Saçlarını sarıya boyatan ve Galatasaraylı taraftarlar arasında yeni bir akım başlatan Mauro İcardi, Başakşehir karşısında da işbaşındaydı. Arjantinli yıldız, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. İcardi ayrıca son 4 lig maçında 7 gole (4G/3A) doğrudan katkı yaptı.
Saçlarını sarıya boyatan ve Galatasaraylı taraftarlar arasında yeni bir akım başlatan Mauro İcardi, Başakşehir karşısında da işbaşındaydı. Arjantinli yıldız, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. İcardi ayrıca son 4 lig maçında 7 gole (4G/3A) doğrudan katkı yaptı.