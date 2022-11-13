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Bir bakışta 90 dakika

Oliveira’nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

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Ceza sahası dışında İcardi'nin pasında Kerem, Oliveira ile duvar pası yaptı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, ağlarla buluştu: 0-1.

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Boey 'un or tasında altıpasta yükselen Abdülkerim kafayı vurdu, yan direkten dönen topu takip eden İcardi, çizgi üzerinde dokunamadı.

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Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İcardi, sert vurdu: 0-2.

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Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen top, Muhammed'i de yanıltıp ağlara gitti: 0-3.

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Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, şık bir topuk pasıyla yeniden Kerem'i gördü. Kerem topu boş ağlara gönderdi: 0-4.

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Hızlı hücumda bu kez soltdan bindiren Rashica'nın pasında ceza alanında yerden sert vuran Mertens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5.

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Sağda topla buluşan İcardi'nin pasıyla ceza sahasına giren Kerem hat-trick yaptı. VAR'da ofsayt incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı: 0-6.

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Soldan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mata'nın altıpas önüne gönderdiği topa Abdülkerim kafayı vurdu ve skoru belirledi: 0-7

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