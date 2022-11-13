Bir bakışta 90 dakika

9

Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

14

Ceza sahası dışında İcardi'nin pasında Kerem, Oliveira ile duvar pası yaptı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, ağlarla buluştu: 0-1.

31

Boey 'un or tasında altıpasta yükselen Abdülkerim kafayı vurdu, yan direkten dönen topu takip eden İcardi, çizgi üzerinde dokunamadı.

45

Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İcardi, sert vurdu: 0-2.

+4

Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen top, Muhammed'i de yanıltıp ağlara gitti: 0-3.

59

Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, şık bir topuk pasıyla yeniden Kerem'i gördü. Kerem topu boş ağlara gönderdi: 0-4.

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Hızlı hücumda bu kez soltdan bindiren Rashica'nın pasında ceza alanında yerden sert vuran Mertens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5.

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Sağda topla buluşan İcardi'nin pasıyla ceza sahasına giren Kerem hat-trick yaptı. VAR'da ofsayt incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı: 0-6.

88

Soldan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mata'nın altıpas önüne gönderdiği topa Abdülkerim kafayı vurdu ve skoru belirledi: 0-7