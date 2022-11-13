Barış'ı yedeğe çekti

Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Okan Buruk, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Kocuk, Leo Dubois, Midtsjö, Seferovic, Gomis, Berkan, Emin, Barış Alper, Juan Mata, Kazımcan maça yedek başladı.
Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Okan Buruk, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Kocuk, Leo Dubois, Midtsjö, Seferovic, Gomis, Berkan, Emin, Barış Alper, Juan Mata, Kazımcan maça yedek başladı.