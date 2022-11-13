Haberler Galatasaray Barış'ı yedeğe çekti

Barış'ı yedeğe çekti

Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Okan Buruk, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Kocuk, Leo Dubois, Midtsjö, Seferovic, Gomis, Berkan, Emin, Barış Alper, Juan Mata, Kazımcan maça yedek başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Barış'ı yedeğe çekti
Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Okan Buruk, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Kocuk, Leo Dubois, Midtsjö, Seferovic, Gomis, Berkan, Emin, Barış Alper, Juan Mata, Kazımcan maça yedek başladı.
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