Ara sonrası şov sürecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşılaşma sonunda mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Soyunma odasına inip oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Aradan sonra şov devam edecek. Şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Daha önce 8-9 puan fark varken Galatasaray gelip şampiyon oldu. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu oyunla bunu gösterdik" dedi.
GalatasarayBaşkanı Dursun Özbek karşılaşma sonunda mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Soyunma odasına inip oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Aradan sonra şov devam edecek. Şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Daha önce 8-9 puan fark varken Galatasaray gelip şampiyon oldu. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu oyunla bunu gösterdik" dedi.