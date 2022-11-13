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Ara sonrası şov sürecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşılaşma sonunda mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Soyunma odasına inip oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Aradan sonra şov devam edecek. Şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Daha önce 8-9 puan fark varken Galatasaray gelip şampiyon oldu. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu oyunla bunu gösterdik" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Ara sonrası şov sürecek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşılaşma sonunda mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Soyunma odasına inip oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Aradan sonra şov devam edecek. Şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Daha önce 8-9 puan fark varken Galatasaray gelip şampiyon oldu. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu oyunla bunu gösterdik" dedi.
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