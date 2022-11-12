Yunus’a dev talipler

Sezon başında kiralık oynadığı Adana Demirspor'dan Galatasaray'a dönen Yunus Akgün beklenilen performansı sergileyememişti. Son haftalarda formasını kaptıran genç futbolcuya Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi. Lyon ve Lille, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından izliyor.
Sezon başında kiralık oynadığı Adana Demirspor'dan Galatasaray'a dönen Yunus Akgün beklenilen performansı sergileyememişti. Son haftalarda formasını kaptıran genç futbolcuya Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi. Lyon ve Lille, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından izliyor.