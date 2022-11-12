Okan Buruk'tan Yunus Akgün açıklaması!

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün kadroya alınmamıştı. Okan Buruk konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Bunu hep dile getiriyorum. Çok geniş bir kadromuz var. Birçok oyuncuyu bazen kadroya alamıyoruz. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı değerlendiremiyoruz. Elbette burada değişimler oluyor. Geçen hafta Seferovic yoktu kadroda, bu hafta o kadroda ve Yunus yok. İlerleyen haftalarda kadro değişimi olabilir. Maça göre, oyuna göre, performansa göre, o andaki forma göre... Yunus bizim önem, değer verdiğimiz oyunculardan biri. Bu aranın da ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onu Dünya Kupası sonrasına en iyi şekilde hazırlayacağız. Yunus, sezona nasıl başladıysa yine aynı şekilde bizimle başlayacak. Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus. Yunus'a güveniyoruz, ona olan inancımız devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra da Yunus'un çok daha güçlü şekilde formayı almak adına çabalar sarf edeceğini düşünüyorum"