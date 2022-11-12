Keçiören ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 defa final oynayarak 18 kez müzesine taşıyan Galatasaray'ın bu yıl da hedefi aynı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Süper Lig'i 13. basamakta tamamladığı için erken eleme turlarından yarışmaya başlamıştı. Önce Kastamonuspor'u ardından da Ofspor'u elemişti. Dün 5. Tur kuraları çekildi. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Mücadele seribaşı statüsü gereği Galatasaray'ın evi olan Nef Stadı'nda oynanacak. 5. Tur maçları 20, 21 veya 22 Aralık'ta oynanacak. Cimbom'un hedefi rakiplerini bir bir geçerek öncelikle finale yükselmek. Ardından 19. defa Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek. Teknik direktör Okan Buruk da her kupa için sonuna kadar savaşacaklarını kaydetti.