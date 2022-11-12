Haberler Galatasaray Keçiören ile eşleşti

Keçiören ile eşleşti

Kastamonu ve Ofspor’u eleyen, 5. Tur’da Keçiören ile eşleşen Galatasaray’da hedef 19. kupayı kazanmak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Keçiören ile eşleşti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 defa final oynayarak 18 kez müzesine taşıyan Galatasaray'ın bu yıl da hedefi aynı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Süper Lig'i 13. basamakta tamamladığı için erken eleme turlarından yarışmaya başlamıştı. Önce Kastamonuspor'u ardından da Ofspor'u elemişti. Dün 5. Tur kuraları çekildi. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Mücadele seribaşı statüsü gereği Galatasaray'ın evi olan Nef Stadı'nda oynanacak. 5. Tur maçları 20, 21 veya 22 Aralık'ta oynanacak. Cimbom'un hedefi rakiplerini bir bir geçerek öncelikle finale yükselmek. Ardından 19. defa Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek. Teknik direktör Okan Buruk da her kupa için sonuna kadar savaşacaklarını kaydetti.
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