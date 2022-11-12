Haberler Galatasaray Galatasaray zafer peşinde! İşte Buruk'un 11'i

Galatasaray zafer peşinde! İşte Buruk'un 11'i

Galatasaray Başakşehir'i de mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor. Şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir'e konuk oluyor. Cimbom'da tek hedef yine galibiyet. Buruk, hafta boyunca kurmaylarıyla rakibi analiz etti. Toplar ceza sahasında yine İcardi ile buluşacak. Rashica ile de gol arayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray zafer peşinde! İşte Buruk'un 11'i

Süper Lig'in zirvesinde bugün dev bir maç var. Şampiyonluk kazanmak isteyen Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. 2 haftadır kazanarak kötü gidişata son veren sarı-kırmızılılar bugün zorlu deplasmandan da 3 puan çıkararak Dünya Kupası arasına huzurlu şekilde gitmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde özellikle 2. yarıda iyi bir futbol sergileyerek galibiyete uzanan kadrosunu bozmayacak. Sezon başında kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ü kullanan Buruk bugün yine Milot Rashica ile Barış Alper Yılmaz'a şans tanıyacak.

CİMBOM'da hücumun ana aktörü Beşiktaş derbisindeki gibi yine Mauro İcardi olacak. Okan Buruk, kanat oyuncularından meşin yuvarlağı Arjantinli yıldız ile buluşturmalarını istedi. Genç çalıştırıcının bugün özel görev verdiği isimlerden biri de Milot Rashica. Başakşehir'in sol kanatta savunma zaafları yaşayacağını düşünen Okan Buruk, Kosovalı yıldızı savunma arkasına kaçırarak tehlike oluşturmaya çalışacak. Galatasaray'ın yaptığı son antrenmanda teknik direktör Okan Buruk öğrencileriyle bir toplantı yaptı, 90 dakika boyunca maç taktiğine sadık kalmalarını istedi.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR FK: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Aleksic, Deniz, Traore, Chouiar, Okaka

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi

DİĞER
Usta oyuncu Cem Özer'den yıllar sonra gelen bomba Şafak Sezer itirafı! 'Bir tane vurdum…'
Şehit Astsubay Emre Sevinç'in duygulandıran görüntüleri ortaya çıktı! İşte zeybek oynadığı anlar
Kadıköy'de son gösteri! İşte Jesus'un 11'i
2 İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a transferde kontenjan engeli! Sezon sonu beklenecek
Muslera ve Gomis'ten alkışlanacak hareket! Derbi primi...
KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ 01:43
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:43
2 İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için geldi! 2 İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için geldi! 01:17
Galatasaray'a transferde kontenjan engeli! Sezon sonu beklenecek Galatasaray'a transferde kontenjan engeli! Sezon sonu beklenecek 01:09
6 gollü maçta kazanan Mönchengladbach 6 gollü maçta kazanan Mönchengladbach 01:05
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Devre arası teklif yapılacak F.Bahçe'den stoper hamlesi! Devre arası teklif yapılacak 00:21
Daha Eski
Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler 00:21
Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! 00:19
12 Dev Adam farklı kazandı! 12 Dev Adam farklı kazandı! 00:19
Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır 00:19
Fırtına Başkent'te takıldı! Fırtına Başkent'te takıldı! 00:19
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:18