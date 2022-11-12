Galatasaray zafer peşinde! İşte Buruk'un 11'i

Süper Lig'in zirvesinde bugün dev bir maç var. Şampiyonluk kazanmak isteyen Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. 2 haftadır kazanarak kötü gidişata son veren sarı-kırmızılılar bugün zorlu deplasmandan da 3 puan çıkararak Dünya Kupası arasına huzurlu şekilde gitmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde özellikle 2. yarıda iyi bir futbol sergileyerek galibiyete uzanan kadrosunu bozmayacak. Sezon başında kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ü kullanan Buruk bugün yine Milot Rashica ile Barış Alper Yılmaz'a şans tanıyacak.



CİMBOM'da hücumun ana aktörü Beşiktaş derbisindeki gibi yine Mauro İcardi olacak. Okan Buruk, kanat oyuncularından meşin yuvarlağı Arjantinli yıldız ile buluşturmalarını istedi. Genç çalıştırıcının bugün özel görev verdiği isimlerden biri de Milot Rashica. Başakşehir'in sol kanatta savunma zaafları yaşayacağını düşünen Okan Buruk, Kosovalı yıldızı savunma arkasına kaçırarak tehlike oluşturmaya çalışacak. Galatasaray'ın yaptığı son antrenmanda teknik direktör Okan Buruk öğrencileriyle bir toplantı yaptı, 90 dakika boyunca maç taktiğine sadık kalmalarını istedi.

MUHTEMEL 11'LER



BAŞAKŞEHİR FK: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Aleksic, Deniz, Traore, Chouiar, Okaka



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi