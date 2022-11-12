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Muslera ve Gomis'ten alkışlanacak hareket! Derbi primi...

Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra yönetim 5 milyon TL'lik bir prim belirlemişti. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis bir karar alarak bu rakamın alt yapı oyuncuları dahil herkese eşit yatırılmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Muslera ve Gomis'ten alkışlanacak hareket! Derbi primi...
Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra yönetim 5 milyon TL'lik bir prim belirlemişti. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis bir karar alarak bu rakamın alt yapı oyuncuları dahil herkese eşit yatırılmasını istedi. Galatasaray'da geçmişte ilk 11'de oynayanlar ve sonradan sahaya dahil olanlar tam prim alıyordu. Yedeklere yarım prim veriliyordu. Alt yapı oyuncularına da belli bir oranda prim dağıtılıyordu. Muslera ve Gomis'in aldığı kararı tüm oyuncuların da büyük bir samimiyetle onaylaması camianın takdirini kazandı. Başakşehir mücadelesi öncesindeki bu jest Florya'da adeta bayram havası estirdi. Yönetim ayrıca Dünya Kupası öncesinde sarı-kırmızılı oyuncuların ödemelerini tamamladı.
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