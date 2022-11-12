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Boey 10 milyon euro

Aslan'da Sacha Boey, sezon başında 'istenmeyen adam' konumundayken şimdi 'takımın vazgeçilmezi' oldu. 22 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, şu ana kadar kendilerine ulaşan önerilerin düşük kaldığını kaydetti. Galatasaray genç ve dinamik sağ bek oyuncusu için kapıyı 10 milyon euro'dan açıyor. Bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını net şekilde ifade ettiler. Kontratı 2025 yılında bitiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Boey 10 milyon euro
Aslan'da Sacha Boey, sezon başında 'istenmeyen adam' konumundayken şimdi 'takımın vazgeçilmezi' oldu. 22 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, şu ana kadar kendilerine ulaşan önerilerin düşük kaldığını kaydetti. Galatasaray genç ve dinamik sağ bek oyuncusu için kapıyı 10 milyon euro'dan açıyor. Bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını net şekilde ifade ettiler. Kontratı 2025 yılında bitiyor.
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