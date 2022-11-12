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Başakşehir - Galatasaray maçının ardından Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray kritik mücadelede Başakşehir'i 7-0'lık farklı skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 22:42
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederken maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler geldi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Okan Buruk: "Bundan önceki haftalarda ne oynadıysak, o planın üzerinden gittik. Galatasaray ne zaman bu golleri atacak? deniyordu, bugüne nasip oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok değerli oldu bu galibiyet."

"Başakşehir benim için çok önemli bir camia. Emre Belözoğlu çok başarılı, hem ligde hem Avrupa'da. Böyle bir takıma karşı böyle kazanmak çok sevindirici. Dünya Kupası arasından sonra devam etmek istiyoruz."

"Kerem bugün hem hücum hem de savunmada çok etkiliydi. Geçen sezon bu oyunu bize gösteren Kerem'di zaten. Gol attıkça daha da iyi oynadık." ifadelerine yer verdi.

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