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Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik maçta Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takımda zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Başakşehir Galatasaray maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:03 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:04
Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

İki takımda da mutlak hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.

Başakşehir Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Başakşehir: Şengezer, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Beinsports 1'de...

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