Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
İki takımda da mutlak hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.
Başakşehir Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Başakşehir: Şengezer, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Beinsports 1'de...