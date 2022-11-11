Haberler Galatasaray Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda Benfica'dan Haris Seferovic'i kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün'ü de kadroda tutma kararı almıştı. Sarı kırmızılılarda işler istenildiği gibi gitmedi. Her iki oyuncu ile de 2022 Dünya Kupası sonrası yolların ayrılması bekleniyor. Öte yandan Yunus'un, gideceği takım da hemen hemen belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 10:41
Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Bunların ilki sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile olacak.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

GOL ATTI, SEVİNMEDİ
Teknik heyetin fizik gücü, performansı nedeniyle tercih etmediği ve 3. santrfor pozisyonuna düşen İsviçreli golcü bu durumdan son derece mutsuz.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Seferovic, Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı gole dahi sevinmeyerek bu durumu açıkça ortaya koydu.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Sarı kırmızılılar, yabancı kontenjanında da yer açmak adına istediği verimi alamadığı Haris Seferovic ile Dünya Kupası'nın ardından vedalaşmayı planlıyor.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

REIMS'İN ISRARI SÜRÜYOR
İlk 11'deki formasını kaptıran ve yedek kalan Yunus Akgün'e ise yine Fransa'dan talip var.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Hürriyet'in haberine göre Ligue 1 ekibi Reims'in, ara transfer döneminde Yunus Akgün için Galatasaray'a resmi teklifini sunması bekleniyor.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Sezon başında 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile nabız yoklayan Fransız ekibinin yine aynı rakam ya da biraz üzerinde bir rakama genç ismi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

MAAŞINA ZAM YAPILMADI
Son haftalarda yedek kalan Yunus Akgün'ün, Ofspor maçındaki performansı da sınıfta kaldı.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi de Yunus'un sergilediği oyunu beğenmedi.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Arka planda kalmaktan hoşnut olmadığı öğrenilen genç oyuncunun maaşına zam yapılmamasından da rahatsız olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

G.SARAY BAŞAKŞEHİR'E HAZIRLANDI
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Sarı kırmızılılar maç öncesi hazırlıklarını neredeyse tamamladı.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Son yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmayla sona erdi.

Seferovic ve Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! Teklif...

Galatasaray Futbol Takımı, 11 Kasım Cuma saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DİĞER
‘Birbirimize gıcık oluyoruz’ İbrahim Tatlıses'e rakip olsun diye çıkarılan Mahmut Tuncer yıllar sonra neden küstüklerini anlattı!
Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu şimdi 19 yaşında: "Koca delikanlı olmuşsun"
Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer...
Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor
G.Saray'da istenmemişti! Harekete geçiyorlar
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor 10:40
Furkan'lı Philadelphia deplasmanda kaybetti Furkan'lı Philadelphia deplasmanda kaybetti 10:28
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 8. hafta programı belli oldu 10:20
Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer... Berat Özdemir bir bir açıkladı! Hull City ve transfer... 10:20
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:15
Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... Şenol Güneş transfer için onay verdi! İspanya'dan... 09:37
Daha Eski
Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor Icardi'den sürpriz girişim! Görüşmeler yapıyor 09:26
ZTK kura çekimi saat kaçta? ZTK kura çekimi saat kaçta? 09:21
G.Saray'da istenmemişti! Harekete geçiyorlar G.Saray'da istenmemişti! Harekete geçiyorlar 09:12
TFF'den kulüpler için flaş karar! TFF'den kulüpler için flaş karar! 08:52
Menajeri ihtar çekmişti! Torreira'dan flaş hamle Menajeri ihtar çekmişti! Torreira'dan flaş hamle 07:46
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:25