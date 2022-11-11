Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ile beraber Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.
Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ile beraber Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.
Yeni takımında gösterdiği performans ile kısa sürede ilk 11'in en has isimlerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcu performansıyla tam not aldı.
Ankara ekibinde kiralık olan Emre Kılınç için Ankaragücü yönetiminin harekete geçeceği ileri sürüldü.
EMRE KILINÇ KISA SÜREDE MEST ETTİ
Ankaragücü forması ile 9 maça çıkan Emre Kılınç, 1 gol 2 asistlik katkısı ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Ömer Erdoğan tarafından ilk 11'in değişmez ismi olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da son dönemde oldukça gözden düşmüştü.
FATİH TERİM'İN PRENSİYDİ
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaparak kadrosuna kattığı Emre Kılınç, Fatih Terim döneminde birçok maçta forma şansı bulmuştu.
Bir dönem performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan 28 yaşındaki isim, Fatih Terim takımdan ayrıldıktan sonra performans olarak düşüşe geçmişti.
OKAN BURUK İSTEMEDİ
Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isimlerden biri Emre Kılınç oldu.
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardında kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ankaragücü'ne gönderildi.
EMRE KILINÇ ANKARAGÜCÜ'NDE KALABİLİR
Akşam'ın haberine göre Ankara temsilcisi, Emre Kılınç'ın performansından memnun.
Sarı-lacivertli yönetim deneyimli futbolcunun bonservisini almak için Galatasaray yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirecek.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.
EMRE KILINÇ KİMDİR?
Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994'te Sakarya'da dünyaya geldi.
1.74 boyundaki kanat oyuncusu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve tercih edilmesi halinde, orta sahanın göbeğinde de oynayabiliyor.
Boluspor altyapısında kariyerine başlayan Emre, daha sonra Sivasspor ve Galatasaray'da forma giymişti.