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Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Galatasaray'ın sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Emre Kılınç, performansıyla Ankara temsilcisinden tam not aldı. Yıldız futbolcu, Ankaragücü formasıyla oldukça başarılı bir form grafiği yakaladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Emre Kılınç'a dair flaş bir transfer gelişmesi yaşanabileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:12
Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ile beraber Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Yeni takımında gösterdiği performans ile kısa sürede ilk 11'in en has isimlerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcu performansıyla tam not aldı.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Ankara ekibinde kiralık olan Emre Kılınç için Ankaragücü yönetiminin harekete geçeceği ileri sürüldü.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

EMRE KILINÇ KISA SÜREDE MEST ETTİ
Ankaragücü forması ile 9 maça çıkan Emre Kılınç, 1 gol 2 asistlik katkısı ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Ömer Erdoğan tarafından ilk 11'in değişmez ismi olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da son dönemde oldukça gözden düşmüştü.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

FATİH TERİM'İN PRENSİYDİ
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaparak kadrosuna kattığı Emre Kılınç, Fatih Terim döneminde birçok maçta forma şansı bulmuştu.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Bir dönem performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan 28 yaşındaki isim, Fatih Terim takımdan ayrıldıktan sonra performans olarak düşüşe geçmişti.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

OKAN BURUK İSTEMEDİ
Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isimlerden biri Emre Kılınç oldu.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardında kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ankaragücü'ne gönderildi.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

EMRE KILINÇ ANKARAGÜCÜ'NDE KALABİLİR
Akşam'ın haberine göre Ankara temsilcisi, Emre Kılınç'ın performansından memnun.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Sarı-lacivertli yönetim deneyimli futbolcunun bonservisini almak için Galatasaray yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

EMRE KILINÇ KİMDİR?
Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994'te Sakarya'da dünyaya geldi.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

1.74 boyundaki kanat oyuncusu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor ve tercih edilmesi halinde, orta sahanın göbeğinde de oynayabiliyor.

Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olmuştu! Emre Kılınç için harekete geçiyorlar

Boluspor altyapısında kariyerine başlayan Emre, daha sonra Sivasspor ve Galatasaray'da forma giymişti.

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