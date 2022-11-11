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Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Süper Lig'de Dünya Kupası için verilecek olan arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılıların hedefinde yine bir dünya yıldızı var. Barcelona'dan ayrılacak olan Memphis Depay'ı gündemine alan Aslan, ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Memphis Depay, Galatasaray'ın gündeminde.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Bekleneni veremeyen Seferovic'le devam etmeyi düşünmeyen Cimbom, Hollandalı golcü Depay'ın menajeriyle bir araya geldi.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

İlk temasın olumlu geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

28 yaşındaki oyuncunun da G.Saray'a gelmeye çok istekli olduğu belirtildi.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Aslan, daha önce de Depay için girişimde bulunmuştu.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Yıldız futbolcu bu sezon Barcelona'da 3 maçta oynadı, 1 gol attı.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Birçok kulüp yaz transfer döneminde yıldız futbolcu için devreye girmişti.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Depay, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Hollandalı yıldız, Barcelona forması altında çıktığı 41 maçta 14 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 maçta forma giydi.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri de 25 milyon Euro olarak belirtilmektedir.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Memphis Depay Hollanda Milli Takım formasıyla 80 maçta 42 gol katkısı sağladı.

Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Hollandalı golcü oyuncu kulüp kariyerinde toplam 394 karşılaşmada 144 kez fileleri sarstı.

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