Galatasaray'a Memphis Depay transferinde müjde!

Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Memphis Depay, Galatasaray'ın gündeminde.
Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Memphis Depay, Galatasaray'ın gündeminde.
Bekleneni veremeyen Seferovic'le devam etmeyi düşünmeyen Cimbom, Hollandalı golcü Depay'ın menajeriyle bir araya geldi.
İlk temasın olumlu geçtiği kaydedildi.
28 yaşındaki oyuncunun da G.Saray'a gelmeye çok istekli olduğu belirtildi.
Aslan, daha önce de Depay için girişimde bulunmuştu.
Yıldız futbolcu bu sezon Barcelona'da 3 maçta oynadı, 1 gol attı.
Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.
Birçok kulüp yaz transfer döneminde yıldız futbolcu için devreye girmişti.
Büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Depay, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Hollandalı yıldız, Barcelona forması altında çıktığı 41 maçta 14 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 maçta forma giydi.
Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri de 25 milyon Euro olarak belirtilmektedir.
Memphis Depay Hollanda Milli Takım formasıyla 80 maçta 42 gol katkısı sağladı.
Hollandalı golcü oyuncu kulüp kariyerinde toplam 394 karşılaşmada 144 kez fileleri sarstı.