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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Son dakika Galatasaray haberleri... Beşiktaş derbisinde attığı gollerle adından söz ettiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sürpriz bir girişime hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:27
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, hem saha içi performansı hem de saha dışı hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Yıldız futbolcu bu kez de iş girişimi ile gündeme geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Beşiktaş derbisinde attığı iki golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Akşam'ın Arjantin basınından derlediği habere göre; Mauro Icardi'nin Türk Kahvesi'ni pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Başarılı golcünün bu konuda bazı Türk iş insanları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Arjantinli golcü son haftalardaki formdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Icardi en sonra Beşiktaş ağlarına iki gol bırakmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

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