GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den sürpriz girişim!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, hem saha içi performansı hem de saha dışı hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, hem saha içi performansı hem de saha dışı hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu bu kez de iş girişimi ile gündeme geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş derbisinde attığı iki golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.
Akşam'ın Arjantin basınından derlediği habere göre; Mauro Icardi'nin Türk Kahvesi'ni pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.
Başarılı golcünün bu konuda bazı Türk iş insanları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.
Arjantinli golcü son haftalardaki formdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Icardi en sonra Beşiktaş ağlarına iki gol bırakmıştı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...