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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sergilediği oyunla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yılda 8 milyon TL kazanan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Victor Nelsson'un sözleşmesinde 300 bin Euro'luk iyileştirme yapan Galatasaray, iç transferde görüşmelerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

900 bin TL ile takımın en az kazanan ismi Yunus Akgün ve 480 bin Euro ile yabancılar arasında en düşük ücreti alan Sacha Boey ile Dünya Kupası arasında masaya oturacak sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson'dan sonra ikinci imzayı Kerem Aktürkoğlu'na attırmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş derbisi öncesinde kulüp tarafından Aslantepe'ye çağrılan Kerem'e yüzde 50'ninin üstünde zam içeren teklif iletildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

AVRUPALI SCOUTLARIN RADARINDA

Yıllık 8 milyon TL alan yıldız futbolcuya 13 milyon TL önerildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 20 milyon TL beklentisi olduğu öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Avrupalı scoutların yakından takip ettiği 24 yaşındaki milli futbolcu bu sezon inişli-çıkışlı performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

3 gol ve 1 asistle oynayan Kerem, son Beşiktaş derbisinde formasını Barış Alper'e kaptırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

DEĞERİNE DEĞER KATTI

2020-21 sezonunda Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda değerini katladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Gösterdiği performansla birçok devi peşine takan sol kanat oyuncusu, 200 bin Euro olan piyasasını şimdilerde 13 milyon Euro'ya çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Aslan'ın da en değerli 4. futbolcusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Tam adı Muhammed Kerem Aktürkoğlu olan futbolcu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, Hisareynspor ve Başakşehir altyapılarında da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

BB Bodrumspor, Karacabey Bld. ve 24 Erzincanspor formalarını da terleten milli futbolcu, 2020/2021 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

Bu sezon 14 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için karar verildi! Nelsson'dan sonra...

A Milli Takım formasını da 16 kez giyen ve 3 gol atan Kerem'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.

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