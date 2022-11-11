Haberler Galatasaray Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Süper Lig'de sezona adeta damga vurdu. Yıldız eldiven, yakaladığı o istatistiklere farkını ortaya koydu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:19 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:31
Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Süper Lig'de ilk 13 hafta geride kalırken kaleci performansları dikkatleri çekiyor.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Ligin doğal şampiyonluk adayları arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaleci performansları sürekli tartışma konusu oluyor.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Mulsera geride kalan 13 haftaya bakıldığında farkını ortaya koyuyor.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Takvim'in derlediği haber göre, Süper Lig'de bu sezon kalesinde en az gol beklentisi gören takım Beşiktaş...

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Siyah-Beyazlılar 11.4 oranla ilk sırada yer alıyor.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Onu 11.7 ile Fenerbahçe ve 13.4 ile Trabzonspor takip ediyor.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Medipol Başakşehir 14.2'lik oranla listenin 4. basamağında yer alıyor.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Galatasaray ise 14.4'lük oranla 5. sırada bulunuyor...

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Beşiktaş, ligin kalesinde en az gol beklentisi gören takımı olmasına rağmen 18 gol yedi.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Galatasaray ise 14.4 orana rağmen kalesinde 10 gol gördü...

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi Ersin Destanoğlu 9 Süper Lig maçında görev alırken kalesinde 11 gol gördü.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Oynadığı maçlarda ise yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Şenol Güneş'in göreve gelişiyle birlikte kaleyi devralan Mert Günok ise son iki haftadaki performansıyla göz doldurdu.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise 12 karşılaşmada görev aldı. 10 gol yedi.

Fernando Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik...

12 maçın tamamında forma giyen tecrübeli eldiven 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim!
G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe savunmasıyla da göz kamaştırıyor! F.Bahçe savunmasıyla da göz kamaştırıyor! 13:45
Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar... Ghezzal Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Kaçıracağı maçlar... 13:21
Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik... Muslera yıllara meydan okuyor! O istatistik... 13:19
Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı 13:01
Hüseyin Eroğlu'dan Samsunspor taraftarına mesaj Hüseyin Eroğlu'dan Samsunspor taraftarına mesaj 12:59
Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı Görülmemiş rakam! Schumacher'in arabası satıldı 12:49
Daha Eski
G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! G.Saray'ın yeni yöneticisi paylaştı: Evim! 12:21
Sivasspor'da hedef 3 puan! Sivasspor'da hedef 3 puan! 12:18
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:12
Lyon - Nice maçı saat kaçta? Lyon - Nice maçı saat kaçta? 12:04
Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! Diyarbakır'a gelecek İskoç taraftarlara özel destek! 11:08
G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor G.Saray'da iki yolcu! Teklif geliyor 10:40