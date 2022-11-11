Aman dikkat!

Başakşehir maçı öncesi Florya'da sıkı bir çalışma yürüten Okan Buruk planlarını üç puan üzerine kuruyor. Tecrübeli hoca, Başakşehir maçı öncesinde üzerinde en çok durduğu konu ise duran toplar. Sarı-kırmızılı takım bu sezon duran toptan kolay gol yerken, gol atmakta güçlük çekiyor. Son olarak Beşiktaş maçında duran toptan ağlarında golü gören Buruk, benzer bir senaryoyu Başakşehir karşısında da yaşamak istemiyor.
Başakşehirmaçı öncesi Florya'da sıkı bir çalışma yürüten Okan Buruk planlarını üç puan üzerine kuruyor. Tecrübeli hoca, Başakşehir maçı öncesinde üzerinde en çok durduğu konu ise duran toplar. Sarı-kırmızılı takım bu sezon duran toptan kolay gol yerken, gol atmakta güçlük çekiyor. Son olarak Beşiktaş maçında duran toptan ağlarında golü gören Buruk, benzer bir senaryoyu Başakşehir karşısında da yaşamak istemiyor.