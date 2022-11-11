Abdülkerim'in ödül sevinci

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirilirken geçen sezonki başarılı performansıyla Abdülkerim Bardakcı da en iyi sol stoper ödülüne layık görüldü. Dün sosyal medyadan ödülüyle bir paylaşım yapan Abdülkerim, "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreninde yılın en iyi sol stoperi ödülünü almanın sevincini ve gururunu yaşadım" diye konuştu.
Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirilirken geçen sezonki başarılı performansıyla Abdülkerim Bardakcı da en iyi sol stoper ödülüne layık görüldü. Dün sosyal medyadan ödülüyle bir paylaşım yapan Abdülkerim, "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreninde yılın en iyi sol stoperi ödülünü almanın sevincini ve gururunu yaşadım" diye konuştu.