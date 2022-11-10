Top hırsızı Sacha Boey

Sacha Boey sezonun en büyük çıkış yapan isimlerinin başında geliyor. Sezon başında takımda istenmeyen ve kampa götürülmeyen genç futbolcu, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrasında ekibe katılmıştı. Sezonun yıldızı oldu.
Sacha Boeysezonun en büyük çıkış yapan isimlerinin başında geliyor. Sezon başında takımda istenmeyen ve kampa götürülmeyen genç futbolcu, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrasında ekibe katılmıştı. Sezonun yıldızı oldu. Bu sezon hücum bölgesinde en fazla (12) top kapan savunma oyuncusu konumunda.