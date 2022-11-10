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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray sürpriz bir plan hazırladı. Aslan'ın ısrarla istediği o yıldız için Kerem Aktürkoğlu'nu takasta kullanabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 08:27
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Kariyerini Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor ile çekişme halinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

İkilinin arası hiç iyi değil. Tecrübeli kanat oyuncusu, Marsilya'dan ayrılmak istiyor ancak şu anda Türkiye'ye dönmeyi planlamıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Sarı-kırmızılı yönetim ise güçlü bir teklifle 25 yaşındaki futbolcunun aklını çelmeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Aslan'ın Marsilya'ya Cengiz'e karşılık Kerem Aktürkoğlu'nu takasta önerebileceği de konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibi tarafından bonservisi alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gözüküyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.

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