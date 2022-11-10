GALATASARAY HABERLERİ - Aslan planını yaptı! Kerem Aktürkoğlu takasta...

Kariyerini Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor ile çekişme halinde.
Kariyerini Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor ile çekişme halinde.
İkilinin arası hiç iyi değil. Tecrübeli kanat oyuncusu, Marsilya'dan ayrılmak istiyor ancak şu anda Türkiye'ye dönmeyi planlamıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise güçlü bir teklifle 25 yaşındaki futbolcunun aklını çelmeyi hedefliyor.
Aslan'ın Marsilya'ya Cengiz'e karşılık Kerem Aktürkoğlu'nu takasta önerebileceği de konuşuluyor.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.
Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.
2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.
1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibi tarafından bonservisi alındı.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gözüküyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.
2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 1.73 cm...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...