Yunus’u davet etti

Teknik direktör Okan Buruk'un 11'indeki yerini şimdilik kaybeden Yunus Akgün menajeri aracılığıyla kendisine yurt dışından takım arıyor. Yunus'a sürpriz teklif ise Adana Demirspor'daki yakın arkadaşı Mario Balotelli'den geldi. Sezon başında Sion takımına giden İtalyan oyuncunun Yunus'u davet ettiği, alacağı cevaba göre başkanla konuşacağını söylediği belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un 11'indeki yerini şimdilik kaybeden Yunus Akgün menajeri aracılığıyla kendisine yurt dışından takım arıyor. Yunus'a sürpriz teklif ise Adana Demirspor'daki yakın arkadaşı Mario Balotelli'den geldi. Sezon başında Sion takımına giden İtalyan oyuncunun Yunus'u davet ettiği, alacağı cevaba göre başkanla konuşacağını söylediği belirtildi.